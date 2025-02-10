Прокуратура хочет обязать «Тепловую компанию» устранить все нарушения в Омске

Прокуратура намерена через суд обязать руководство АО «Тепловая компания» устранить все нарушения на тепловых сетях в Омске. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области.
Как сообщили в ведомстве, компания неоднократно не принимала никаких мер по устранению повреждений на трубопроводах на территории всех округов Омска. Из-за этого образовались провалы грунта, а также выход сетевой воды на поверхность, затопления и парения в подвалах домов.
«Кроме того, выявлены факты ненадлежащего содержания АО “Тепловая компания” тепловых сетей, нарушения обязательных требований в области промышленной безопасности, установленных федеральным законодательством, требований к эксплуатации объектов в области энергетического надзора», — добавили в пресс-службе надзорного ведомства.
Прокуратура внесла представление директору компании и направила в суд иск с требованием устранить выявленные нарушения.
Ранее «КП Омск» сообщала, что прокуратура потребовала от «Тепловой компании» возмещения ущерба омской школе. В ноябре в 2024 году в образовательном учреждении прорвало трубу.