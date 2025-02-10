Прокуратура хочет обязать «Тепловую компанию» устранить все нарушения в Омске

Как сообщили в ведомстве, компания неоднократно не принимала никаких мер по устранению повреждений на трубопроводах на территории всех округов Омска. Из-за этого образовались провалы грунта, а также выход сетевой воды на поверхность, затопления и парения в подвалах домов.