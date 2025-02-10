Разработан новый метод обнаружения метана и других газов

«При этом традиционные ИК-датчики имеют ряд недостатков. Во-первых, они являются дорогостоящим оборудованием. Во-вторых, их чувствительность иногда снижается из-за тепловых, оптических и механических помех. Побороть эти недостатки удалось за счет возможностей квантовой и нелинейной оптики. Наш датчик состоит из длинного оптоволокна с полой сердцевиной, используемой в качестве газовой ячейки, поэтому и лишен всех этих слабых черт», — рассказали в вузе.