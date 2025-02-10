Таксист-нелегал устроил аварию в Уфе

Вчера вечером, 9 февраля, в Уфе произошло ДТП с участием такси. Об этом рассказала пресс-служба Госавтоинспекции столицы Башкирии.
Авария случилась на перекрестке улиц Перспективная и Советов. 48-летний таксист за рулем Lada Granta при повороте столкнулся со встречной машиной той же модели и марки. В результате происшествия одному из водителей пришлось обратиться за медицинской помощью, после оказания которой его отпустили.
Позже выяснилось, что у таксиста не было при себе путевого листа, ОСАГО, а также специального разрешение на работу в такси. Из-за этого на водителя составили ряд административных материалов.
По факту инцидента началось разбирательство.
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