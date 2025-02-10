Ричмонд
+3°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Таксист-нелегал устроил аварию в Уфе

В Уфе в ДТП с такси и Lada Granta пострадал мужчина.

Источник: Комсомольская правда

Вчера вечером, 9 февраля, в Уфе произошло ДТП с участием такси. Об этом рассказала пресс-служба Госавтоинспекции столицы Башкирии.

Авария случилась на перекрестке улиц Перспективная и Советов. 48-летний таксист за рулем Lada Granta при повороте столкнулся со встречной машиной той же модели и марки. В результате происшествия одному из водителей пришлось обратиться за медицинской помощью, после оказания которой его отпустили.

Позже выяснилось, что у таксиста не было при себе путевого листа, ОСАГО, а также специального разрешение на работу в такси. Из-за этого на водителя составили ряд административных материалов.

По факту инцидента началось разбирательство.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.