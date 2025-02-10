Таксист-нелегал устроил аварию в Уфе

Авария случилась на перекрестке улиц Перспективная и Советов. 48-летний таксист за рулем Lada Granta при повороте столкнулся со встречной машиной той же модели и марки. В результате происшествия одному из водителей пришлось обратиться за медицинской помощью, после оказания которой его отпустили.