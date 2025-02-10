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Романа Скворцова перевели в областную больницу в Новосибирске

Спортивный комментатор уже пришел в сознание.

Источник: Станислав Красильников/ТАСС

Спортивного комментатора перевели из реанимации в областную больницу в Новосибирске. Информация о его «тяжелом» состоянии не соответствует действительности. Об этом сообщил nsk.aif.ru журналист, спортивный обозреватель Дмитрий Ерыкалов.

Telegram-канал Baza сообщил, что у комментатора Романа Скворцова произошло кровоизлияние в мозг, он якобы находится в ятжелом состоянии.

Однако на данный момент, по словам Ерыкалова, сейчас Скворцов находится в сознании, его жизни ничего не угрожает. Медики перевели его из реанимации в Новосибирскую областную больницу.

Напомним, что в ночь с 8 по 9 февраля Роман Скворцов попал в реанимацию в одну из больниц Новосибирска. По данным СМИ, на спортивного комментатора могли напасть неизвестные.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, в полицию поступило сообщение из медучреждения о доставлении гражданина с травмой головы.

В ведомстве не смогли ответить журналисту «АиФ-Новосибирск», удалось ли уже установить личности нападавших.