Нуждается в медпомощи: 36-летнего жителя Кумертау не могут отыскать уже пять дней

Как сообщают волонтеры, местонахождение мужчины неизвестно уже пять дней — с 5 февраля. Приметы пропавшего: его рост — 160 сантиметров, у него худощавое телосложение, черные короткие волосы и карие глаза. Был одет в черную меховую шапку-ушанку, черную куртку с капюшоном, светло-коричневый шарф с белыми полосками, черные ватные штаны и черные полуботинки. Также известно, что мужчины есть впадина на голове с левой стороны и татуировки на пальцах.