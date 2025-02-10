В Новосибирской области нашли новый памятник эпохи бронзового века

Он добавил, что объект выявлен разведочными работами и поставлен на охрану. Ученые передали информацию в службу охраны культурного наследия. Тимощенко отметил, что памятник находится на пути будущей технологической дороги, и, возможно, она будет перепроектирована, чтобы обойти древнюю стоянку. Другим решением является остановка строительных работ и проведение полномасштабных спасательных археологических раскопок. В другом регионе Сибири — в Иркутской области — в ходе раскопок были обнаружены памятники эпохи средневековья. Каменные орудия ученые нашли в районе Братска.