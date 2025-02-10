Ричмонд
+3°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирской области нашли новый памятник эпохи бронзового века

Заведующий отделом спасательных археологических работ Института археологии и этнографии СО РАН Алексей Тимощенко сообщил, что специалисты обнаружили каменные орудия и несколько керамических сосудов.

НОВОСИБИРСК, 10 февраля. /ТАСС/. Ученые-археологи в Новосибирской области обнаружили новый памятник эпохи бронзового века в долине реки Чик. Об этом в пресс-центре ТАСС сообщил заведующий отделом спасательных археологических работ Института археологии и этнографии СО РАН (ИАЭТ СО РАН) Алексей Тимощенко.

«Нам известно, что это стояночный комплекс эпохи поздней бронзы, относящийся к бытованию ирменской культуры, характерной для Новосибирской области. Найдены каменные орудия в небольшом варианте и несколько керамических сосудов», — сказал он.

Он добавил, что объект выявлен разведочными работами и поставлен на охрану. Ученые передали информацию в службу охраны культурного наследия. Тимощенко отметил, что памятник находится на пути будущей технологической дороги, и, возможно, она будет перепроектирована, чтобы обойти древнюю стоянку. Другим решением является остановка строительных работ и проведение полномасштабных спасательных археологических раскопок. В другом регионе Сибири — в Иркутской области — в ходе раскопок были обнаружены памятники эпохи средневековья. Каменные орудия ученые нашли в районе Братска.

Ирменская культура — археологическая культура позднего бронзового века на территории Западной Сибири. Располагалась в лесостепной части Кемеровской, Новосибирской, Омской областей и Алтайского края. Первые памятники исследованы в 1912 году. Население занималось скотоводством — разведением лошадей, крупного и мелкого рогатого скота. Характерно, что животные зимовали в жилищах людей. Важную роль играли земледелие и ремесла.