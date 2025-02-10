В Ростове сотрудника Госавтоинспекции заподозрили в получении взятки

Обыски, которые накануне провели в МРЭО ГИБДД Ростова-на-Дону, оказались связаны с расследованием уголовного дела. Под подозрение попали сотрудник регионального управления Госавтоинспекции и еще двое жителей города. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.
Оказалось, что правоохранителя заподозрили в получении взятки (ст. 290 УК РФ), а двух его сообщников — в посредничестве во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ).
Предварительно, представитель Госавтоинспекции через двух посредников получил взятку за незаконное внесение сведений в Федеральную информационную систему. После этого нарушитель, которого ранее лишили прав, был допущен в теоретической части экзамена на право управление транспортом.
Сейчас следователи выясняют детали, ищут возможных соучастников преступления, а также выясняют наличие других подобных эпизодов.
Добавим, ситуацию к этому моменту также прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. По данным полиции, подозреваемый правоохранитель уже уволен из органов внутренних дел. Если его вина подтвердится, мужчину привлекут к ответственности.
Напомним, ранее в Ростове уволили четырех инспекторов ДПС, вымогавших деньги у бойца СВО.