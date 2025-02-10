В Ростове сотрудника Госавтоинспекции заподозрили в получении взятки

Добавим, ситуацию к этому моменту также прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. По данным полиции, подозреваемый правоохранитель уже уволен из органов внутренних дел. Если его вина подтвердится, мужчину привлекут к ответственности.