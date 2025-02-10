Омичи пожаловались, что им не хватает льготных лекарств в аптеках

«Что за сложности с их наличием неожиданно появились с января 2025 года? В середине прошлого месяца отсутствовали практически все льготные препараты. После поста в этой группе оперативно появилась Форсига. В этом месяце отсутствует Форсига и Метформин. Я не припомню такого в прошлые годы», — жалуются омичи.