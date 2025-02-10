Омичи пожаловались, что им не хватает льготных лекарств в аптеках

Жители Омска в социальных сетях пожаловались на нехватку лекарств по льготным рецептам в городских аптеках. Пост об этом появился в паблике «Омск ВК» во «ВКонтакте».
Как говорится в посте, отсутствие льготных лекарств стали замечать еще в середине января.
«Что за сложности с их наличием неожиданно появились с января 2025 года? В середине прошлого месяца отсутствовали практически все льготные препараты. После поста в этой группе оперативно появилась Форсига. В этом месяце отсутствует Форсига и Метформин. Я не припомню такого в прошлые годы», — жалуются омичи.
В региональном минздраве отметили, что лекарства поступают в Омскую область по мере их поступления на склад, после чего распределяются по аптекам.
Ранее «КП Омск» сообщала, что в Омске ребенку с редким заболеванием вовремя не выделили деньги на лекарства. В ситуацию вмешалась прокуратура.