Житель Волгограда выиграл 1,5 млн рублей в лотерею

Удача улыбнулась жителю Волгоградской области — в 145897-м тираже государственной лотереи «Рапидо Старт» он выиграл суперприз 1 481 225 рублей.
Организаторы лотереи рассказали, что счастливый билет стоимостью 50 рублей был приобретен в мобильном приложении «Столото». Победитель угадал все 9 чисел выигрышной комбинации. По правилам лотереи, только полное совпадение всех чисел дает шанс забрать суперприз.
На данный момент обладатель крупного выигрыша пока не обратился за призом в лотерейный центр «Столото» в Москве. Возможно, он еще не проверил билет или просто обдумывает, как распорядиться внезапно свалившимся богатством.
С 2014 года все лотереи в России являются государственными и проводятся под надзором ФНС России. Их организуют Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а часть доходов направляется на развитие спорта, поддержку социальных проектов и улучшение качества жизни граждан.