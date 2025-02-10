Совсем перегрелись? Казанцы в шоке от платежей за отопление

Многие задаются вопросом: как такое возможно, если погодные условия благоприятные, а счета, наоборот, растут? Некоторые утверждают, что система «перетопа» и устаревшие методы расчета тарифов становятся главной проблемой. Плюс, как уже было сказано ранее, это системная проблема: наш комплекс ЖКХ всегда готовился именно к морозам, а не оттепелям. Сама система централизованного отопления выстроена так, что нужно куда-то зимой сбрасывать тепло, иначе аварий не избежать. Ситуацию можно исправить, устанавливая индивидуальные теплопункты в домах. Но они стоят дорого, и попросту невыгодны в старых домах. Также довольно дорого будет стоить и монтаж индивидуальных счетчиков тепла. К тому же в России так и нет единого прозрачного законодательства в части методики расчёта по таким счётчикам. Ведь, в отличие, скажем, от воды, тепло в любом случае отапливает весь дом, и точно измерить его количество на конкретную квартиру — практически невозможно.