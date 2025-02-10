Совсем перегрелись? Казанцы в шоке от платежей за отопление

В январе 2025 года Казань удивила не столько аномально высокими для зимы температурами, сколько неожиданно высокими квитанциями за отопление. Несмотря на то, что средняя температура оказалась на целых 8 градусов выше среднегодовых значений, многие казанцы получили счета, словно за окном 31 день стояли трескучие морозы. Большинство жильцов столкнулось с суммами от 4 до 8 тысяч рублей, а у некоторых квитанции дошли аж до 14 тысяч рублей только за отопление.
Подробности — в материале «АиФ-Казань».
Парадокс теплого января.
Синоптики подтвердили, что январь в Татарстане был аномально теплым — средняя температура составила около —3,5 градусов, а первые две декады января отметились значениями —2,5 градуса. Казанцы ожидали, что за такой месяц оплата за тепло снизится, однако цифры в платежках оказались на уровне прошлогодних холодных периодов, и даже выше, что вызвало бурю возмущения.
«От пенсии я не знаю, как платить — у меня остается 13 тысяч на еду. Каждый месяц приходится выбирать, что важнее: еда или счета за тепло», — делится эмоциями жительница Советского района Казани Алина Усманова, которой за отопление пришел счет почти на 9 тысяч рублей.
«9200 рублей за отопление — спасибо, дорогое ЖКХ! Как такое возможно, если в квартире стоит жара — почти 30 градусов?», — недоумевают казанцы в социальных сетях.
Виноват перетоп?
Глава татарстанского Центра общественного контроля в ЖКХ Михаил Застела считает, что в этом виноваты коммунальщики — в батареи домов подается тепло выше комфортного уровня.
«Когда в доме слишком жарко, батареи продолжают жарить на полную мощность, не учитывая погодные реалии. Это приводит к завышенным начислениям. И здесь не только вопрос температуры, но и неправильной настройки систем отопления», — пояснил он.
Многие дома в Казани оснащены устройствами погодного регулирования, датчиками, установленными на наружных стенах. По идее, они должны плавно регулировать подачу тепла: если холодно, то «приоткрыть» задвижку, если оттепель — наоборот, прикрыть. Однако датчики не всегда откалиброваны верно. А нередко и в принципе не рассчитаны на работу в условиях аномальных оттепелей. В старых домах используются простые системы, когда тепло раздаётся по схеме «снизу вверх и вниз». В итоге у жителей первых этажей в квартире жара, а у их соседей, которые получают теплоноситель, прошедший через два стояка, наоборот — прохладно. В итоге система даёт «полный газ», чтобы протопить весь дом, но в итоге перегревает часть помещений.
Жалобы и рекомендации.
В администрации Ново-Савиновского района рекомендуют направлять жалобы в Госжилинспекцию, поскольку многие управляющие компании не предоставляют разъяснения по завышенным суммам. Представитель комитета по тарифам пояснил, что начисления производятся согласно установленному тарифу — 2396 рублей за гигакалорию, который лишь с 1 июня вырастет до 2956 рублей. Таким образом, цифры в квитанциях обоснованы формально, но многие жители не понимают, почему в теплый январь приходится платить так же дорого, как и в морозы.
«Если управляющая компания не отвечает на ваши вопросы, обязательно обратитесь в госжилинспекцию с копиями квитанций и письмом с претензией», — советует начальник отдела проверки обоснованности платежей за ЖКУ Госжилинспекции РТ Шишова Жанна.
Эмоции и протесты.
В социальных сетях протесты набирают обороты. Казанцы обсуждают, как высокие суммы за отопление отражаются на их бюджете, особенно если большая часть пенсии уходит на коммунальные платежи.
«Я спустилась взять квитанцию из почтового ящика — почти 10 тысяч рублей, из которых за отопление у нас 4200. Это просто неприемлемо, особенно когда на улице тепло», — рассказывает жительница Кировского и Московского района Валентина Шарафутдинова.
Многие задаются вопросом: как такое возможно, если погодные условия благоприятные, а счета, наоборот, растут? Некоторые утверждают, что система «перетопа» и устаревшие методы расчета тарифов становятся главной проблемой. Плюс, как уже было сказано ранее, это системная проблема: наш комплекс ЖКХ всегда готовился именно к морозам, а не оттепелям. Сама система централизованного отопления выстроена так, что нужно куда-то зимой сбрасывать тепло, иначе аварий не избежать. Ситуацию можно исправить, устанавливая индивидуальные теплопункты в домах. Но они стоят дорого, и попросту невыгодны в старых домах. Также довольно дорого будет стоить и монтаж индивидуальных счетчиков тепла. К тому же в России так и нет единого прозрачного законодательства в части методики расчёта по таким счётчикам. Ведь, в отличие, скажем, от воды, тепло в любом случае отапливает весь дом, и точно измерить его количество на конкретную квартиру — практически невозможно.
На фоне растущего недовольства, эксперты и представители госжилинспекции призывают граждан не оставаться в стороне.
«Обращайтесь в управляющие компании за разъяснениями, требуйте обоснования начислений, а если ответ вас не устроит, направляйтесь в госжилинспекцию», — повторяют специалисты. Однако и там разводят руками: Россия лишь в последнее время сталкивается с аномально тёплыми европейскими зимами. Нужно пересматривать нормативы и расчёты, которые изначально писали, опираясь на 20−25-градусные морозы в январе.
Январская квитанция стала для многих казанцев настоящим шоком, ведь даже в теплую погоду приходится платить как за мороз. А между тем тарифы за ЖКУ год за годом растут.