Содержание опасных веществ в воде и воздухе Крыма и Кубани оценили

Воду из источников питьевого водоснабжения и водораспределительной сети проверили 2,4 тысячи раз, морскую воду — свыше 1,1 тысячи раз, а почву — около четырех тысяч раз. Рыбу и морепродукты из Черного моря исследовали 1,2 тысячи раз и еще 500 раз — готовые блюда с полевых кухонь и мест размещения сотрудников МЧС России и волонтеров. Все показатели в норме.