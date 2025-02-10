Парламент Башкирии рассмотрит законопроекты об изменении границ в двух районах

Парламент Башкирии намерен рассмотреть законопроекты об изменении границ поселений в Дюртюлинском и Татышлинском районах республики.
В Дюртюлинском районе планируется уточнить границы Ангасяковского, Такарликовского, Учпилинского сельсоветов и Дюртюлей, а в Татышлинском — устранить пересечение границ села Верхние Татышлы с Верхнетатышлинским, Кальтяевским, Новотатышлинским и Буль-Кайпановским сельсоветами.
По словам председателя Государственного Собрания региона Константина Толкачева, несоответствие утвержденных документами границ фактическому положению приводит к путанице, создает помехи в административной работе и хозяйстве. Подобные нестыковки, считают депутаты, тормозят реализацию проектов и создают проблемы в землепользовании. В том числе затрудняется предоставление гражданам земли для постройки жилья.
Оба законопроекта об изменениях административно-территориального устройства поддержал Комитет Госсобрания по государственному строительству и местному самоуправлению. Их направили в Президиум парламента для включения в повестку дня ближайшего пленарного заседания.
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