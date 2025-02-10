Морозная без осадков погода прогнозируется в Беларуси 11 февраля

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Морозная без существенных осадков погода прогнозируется в Беларуси 11 февраля. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.