Ричмонд
+3°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Морозная без осадков погода прогнозируется в Беларуси 11 февраля

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Морозная без существенных осадков погода прогнозируется в Беларуси 11 февраля. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +3° 4 м/с 65% 766 мм рт. ст. +3°

Местами ожидается слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый 2−7 м/с.

Температура воздуха минимальная ночью составит 7−13 мороза, максимальная днем — минус 1 — минус 7 градусов.