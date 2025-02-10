Морозная без осадков погода прогнозируется в Беларуси 11 февраля

Местами ожидается слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый 2−7 м/с.
Температура воздуха минимальная ночью составит 7−13 мороза, максимальная днем — минус 1 — минус 7 градусов.
10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Морозная без существенных осадков погода прогнозируется в Беларуси 11 февраля. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Местами ожидается слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый 2−7 м/с.
Температура воздуха минимальная ночью составит 7−13 мороза, максимальная днем — минус 1 — минус 7 градусов.