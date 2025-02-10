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Лукашенко: власти Беларуси провели работу над ошибками, допущенными в обществе

Лукашенко заявил об ошибках в белорусском обществе.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что власти Беларуси провели работу над ошибками, допущенными в обществе, сообщает пресс-служба президента.

Так, на встрече представителями религиозных конфессий белорусский лидер отметил, что президентские выборы 2025 в Беларуси прошли тихо и спокойно. Прошедшие выборы главы государства назвал общим достижением, замечая, что выборы в Беларуси «провели так, как не проводят нигде».

— Я мечтал об этом, и это случилось — тихо, спокойно, — сообщил Лукашенко.

И также президент отметил, что голосовавшие белорусы удивили наблюдателей за выборами.

— Люди пришли и приятно удивили всех, кто приехал наблюдать за выборами, — добавил он.

При этом также Александр Лукашенко обратил внимание на то, что прошедшие в республике президентские выборы стали подтверждением проведенной работы над ошибками в белорусском обществе.

— Выборы — это свидетельство того, что мы сделали выводы из своих ошибок, которые допускали в нашем обществе, и я, и власть, и вы в том числе. Мы хорошую работу над ошибками провели, — заключил президент.

Но еще Александр Лукашенко сказал, в чем чувствует себя виновато и неуютно.