Больницы Калининградской области получат 6 новых машин и один реанимобиль. Об этом сообщает минздрав региона в понедельник, 10 февраля.
«Транспорт класса “B” отправится на службу в Гурьевскую центральную больницу, городскую больницу № 3 города Калининграда, Полесскую и Озёрскую центральные районные больницы, а также 2 автомобиля получит межрайонная больница № 1. Весь транспорт должен встать на линию уже к концу февраля. Кроме того, Детская областная больница до конца месяца получит современный реанимобиль класса “С” по областному проекту “Здравоохранение”», — говорится в сообщении.
Новый автотранспорт закупили в рамках проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения».
В феврале 2024-го в Калининградской области на линию вывели два новых реанимобиля.