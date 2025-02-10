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Больницы Калининградской области получат 6 новых машин и один реанимобиль

Транспорт должен встать на линию к концу февраля.

Источник: РИА "Новости"

Больницы Калининградской области получат 6 новых машин и один реанимобиль. Об этом сообщает минздрав региона в понедельник, 10 февраля.

«Транспорт класса “B” отправится на службу в Гурьевскую центральную больницу, городскую больницу № 3 города Калининграда, Полесскую и Озёрскую центральные районные больницы, а также 2 автомобиля получит межрайонная больница № 1. Весь транспорт должен встать на линию уже к концу февраля. Кроме того, Детская областная больница до конца месяца получит современный реанимобиль класса “С” по областному проекту “Здравоохранение”», — говорится в сообщении.

Новый автотранспорт закупили в рамках проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения».

В феврале 2024-го в Калининградской области на линию вывели два новых реанимобиля.

медицина