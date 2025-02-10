Нижегородцы требуют закупить автобусы для маршрута А-82

Об этом сообщается в соцсети «ВКонтакте» к комментариям с ситуацией вокруг А-82. Так, нижегородцы из микрорайона 40 лет Победы и ТИЗ «Надежда» в Щербинках жалуются на плохое транспортное обслуживание. По словам жителей этого микрорайона, маршрут А-31 теперь ездит на автовокзал, а микрорайон обслуживает А-82. Горожане жалуются, что интервалы между рейсами на этом маршруте очень длинные и доходят до часа. Администрацию просят обратить внимание на ситуацию и увеличить число автобусов на маршруте А-82, закупив дополнительный подвижной состав.