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Нижегородцы требуют закупить автобусы для маршрута А-82

Около тысячи горожан подписали петицию на имя мэрии Нижнего Новгорода с просьбой закупить автобусы для маршрута А-82.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщается в соцсети «ВКонтакте» к комментариям с ситуацией вокруг А-82. Так, нижегородцы из микрорайона 40 лет Победы и ТИЗ «Надежда» в Щербинках жалуются на плохое транспортное обслуживание. По словам жителей этого микрорайона, маршрут А-31 теперь ездит на автовокзал, а микрорайон обслуживает А-82. Горожане жалуются, что интервалы между рейсами на этом маршруте очень длинные и доходят до часа. Администрацию просят обратить внимание на ситуацию и увеличить число автобусов на маршруте А-82, закупив дополнительный подвижной состав.

Ранее нижегородцы пожаловались на работу маршрута А-86.