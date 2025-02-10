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В Омске выставили на продажу торговый комплекс «Триумф вкуса»

Объект пытаются продать за 600 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Омске за 600 миллионов рублей выставили на продажу торговый комплекс «Триумф вкуса», расположенный на бульваре Архитекторов. Объявление о продаже появилось на Avito.

Объект на продажу выставила омская компания «Регион Бизнес Недвижимость». Торговый комплекс оснащен всеми коммуникациями и автономной газовой котельной.

Как указано в объявлении, здание идеально подходит под крупный гипермаркет, склад, а также логистический центр.

Общая площадь одноэтажного объекта — 8518 квадратных метров. Возможна покупка части помещения (от 1000 квадратных метров).

Ранее «КП Омск» сообщала, что в Омске продают офисный комплекс за 150 млн рублей вместе с юрлицом.