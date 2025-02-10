В Омске выставили на продажу торговый комплекс «Триумф вкуса»

В Омске за 600 миллионов рублей выставили на продажу торговый комплекс «Триумф вкуса», расположенный на бульваре Архитекторов. Объявление о продаже появилось на Avito.
Объект на продажу выставила омская компания «Регион Бизнес Недвижимость». Торговый комплекс оснащен всеми коммуникациями и автономной газовой котельной.
Как указано в объявлении, здание идеально подходит под крупный гипермаркет, склад, а также логистический центр.
Общая площадь одноэтажного объекта — 8518 квадратных метров. Возможна покупка части помещения (от 1000 квадратных метров).
Ранее «КП Омск» сообщала, что в Омске продают офисный комплекс за 150 млн рублей вместе с юрлицом.