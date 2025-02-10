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Общественный транспорт Севастополя поедет по новым маршрутам

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев — РИА Новости Крым. В Севастополе меняются схемы движения общественного транспорта из-за капитального ремонта дороги. Об этом сообщает городская дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры.

Источник: РИА "Новости"

«Маршрут № 93 будет следовать без заезда на Балку Бермана. Маршрут № 63 продлевается до Балки Бермана», — сказано в сообщении дептранса.

Уточняется, что изменения в движении маршрутов запланированы с 12 февраля. Актуальные схемы маршрутов доступны нашем сайте ведомства. Горожанам и гостям города рекомендуют следить за обновлениями и планировать поездки заранее.

В связи с ремонтом дорог ограничения движения транспорта с 3 февраля действуют на трех улицах Севастополя в районе Красной горки Ограничения продлятся до 15 февраля включительно, сообщал департамент транспорта ранее.