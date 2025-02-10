В мэрии прокомментировали неработающие табло на остановках в Самаре

Напомним, что электронные табло на остановках в Самаре появились пред чемпионатом мира по футболу в 2018 году. Спустя пару лет они перестали работать, но в мэрии обещали все починить. А в 2024 году в Самаре установили еще шесть электронных табло на остановках в Красной Глинке, поселке Управленческом и т. д.