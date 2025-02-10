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В мэрии прокомментировали неработающие табло на остановках в Самаре

В Самаре настраивают электронные табло на остановках.

Источник: администрация Самары

Жители Самары жалуются, что на некоторых остановках некорректно работают электронные табло. Ситуацию прокомментировали в мэрии. Оказывается, часть табло на остановках общественного транспорта сейчас настраивают.

— В ближайшее время их перезагрузят и запустят в работу, — прокомментировала пресс-служба городской администрации.

В мэрии принесли извинения за временные неудобства.

Напомним, что электронные табло на остановках в Самаре появились пред чемпионатом мира по футболу в 2018 году. Спустя пару лет они перестали работать, но в мэрии обещали все починить. А в 2024 году в Самаре установили еще шесть электронных табло на остановках в Красной Глинке, поселке Управленческом и т. д.