Казахстан профессионально расследует авиакатастрофу в Актау — посол Бородавкин

Вновь выражаю свое искреннее сочувствие потерявшим родных и близких в этой авиакатастрофе и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим, сказал посол. Что касается расследования, то им занимаются соответствующие экспертные организации Азербайджана, Бразилии, Казахстана и России.
Призываю не торопиться со скоропалительными заключениями и выводами, а дождаться окончательных результатов. Сейчас могу лишь сказать, что Казахстан проявляет высокий профессионализм и объективность в рамках усилий по выявлению всех обстоятельств этой трагедии.
Высказал он свое мнение и касательно казахстанско-российского проекта комплекса «Байтерек».
Проект создания космического ракетного комплекса «Байтерек» — это уникальная программа, которая олицетворяет равноправное российско-казахстанское сотрудничество в такой передовой сфере, как освоение космоса. Если кратко, то суть проекта в том, что российская сторона предоставляет свои технологии и создает новую ракету-носитель «Союз-5», а казахстанская сторона обеспечивает наземную инфраструктуру для ее запуска.
Недавнему визиту премьера Мишустина в Казахстан и результатам встречи в Астане посол России дал высокую оценку.
Цифры, озвученные в ходе визита, впечатляют — взаимный товарооборот превысил 2,6 трлн рублей, или 13,7 трлн тенге. За последние 20 лет российскими инвесторами вложено более $25 млрд прямых инвестиций в экономику Казахстана. За этот же период казахстанские компании вложили в экономику России $8,7 млрд.
Также он отметил успешную реализацию в Казахстане стратегических проектов в области промышленности, энергетики, транспортно-логистической инфраструктуры.
Отметил посол и важную для двух стран дату — 80-летие Великой Победы над фашизмом. Он напомнил, что реализуется план совместных мероприятий министерств культуры России и Казахстана, подписанный в декабре прошлого года.
Пройдут традиционные встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и церемонии возложения цветов к памятникам героям-казахстанцам. Посольство вместе с Российским центром науки и культуры и общественными объединениями из числа казахстанских партнеров проведет ряд культурно-просветительских акций, концертов и кинопоказов, приуроченных к юбилею.
Будем плотно работать с властями республики с тем, чтобы совместными усилиями наполнить единый насыщенный календарь торжеств. Совместно с казахстанскими партнерами будем рассказывать правду о Великой Победе, бороться с фальсификаторами нашей общей героической истории.
В целом, Россия и Казахстан — ближайшие союзники и интеграционные партнеры, подчеркнул посол Российской Федерации.
У нас огромная позитивная повестка дня, которая охватывает все без исключения области сотрудничества, начиная с безопасности, внешней политики и экономики, и далее распространяясь на гуманитарную и многие другие сферы. Понятно, что в процессе развития столь динамичных и многоплановых отношений не могут не возникать вопросы, но все они касаются дальнейшего продвижения сотрудничества и обеспечения максимально ускоренных темпов этого процесса.
Российско-казахстанское культурно-гуманитарное сотрудничество характеризуется динамичностью, насыщенностью и разнообразием.
Среди наиболее ярких проектов, реализованных в 2024 году по линии посольства и Российского центра науки и культуры, выделю комплексные акции, приуроченные к 70-летию начала освоения целинных земель, 150-летию Николая Константиновича Рериха, 210-летию Михаила Юрьевича Лермонтова и 225-летию Александра Сергеевича Пушкина. С особым успехом прошла серия мероприятий "Казахстанская Пушкиниада.
Энергичная работа ведется и в образовательной сфере. В мае 2024 года запущена деятельность специализированной двусторонней группы во исполнение поручения президентов двух стран о строительстве трех русскоязычных школ на юге республики, ведется работа по созданию в Астане филиала МГИМО. Он станет восьмым филиалом российских университетов в республике. Также посол отметил открытие филиала КазНУ имени Аль-Фараби в Омске.
Не могу не упомянуть двустороннее сотрудничество в вопросах спорта и молодежи. В 2024 году в этой сфере состоялись нерядовые события и достигнуты впечатляющие результаты. Казахстанские и российские спортсмены принимали участие в Спортивных играх БРИКС, спартакиаде «Дети Азии», Всемирных играх кочевников.
Интенсивность гуманитарных контактов в этом году будет не ниже, уверен посол.