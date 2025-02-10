Казахстан профессионально расследует авиакатастрофу в Актау — посол Бородавкин

У нас огромная позитивная повестка дня, которая охватывает все без исключения области сотрудничества, начиная с безопасности, внешней политики и экономики, и далее распространяясь на гуманитарную и многие другие сферы. Понятно, что в процессе развития столь динамичных и многоплановых отношений не могут не возникать вопросы, но все они касаются дальнейшего продвижения сотрудничества и обеспечения максимально ускоренных темпов этого процесса.