Директор уфимской фирмы задолжал подчиненному более 40 тыс. рублей

Следствием было установлено, что директор фирмы «СтройТехТранс» с ноября 2023 по январь 2024 года не выплачивал в полном объеме заработную плату работнику. Сумма задолженности составила более 40 тысяч рублей. Известно, что в этот период на счета организации поступило свыше 3,6 миллионов рублей, которые по указанию руководителя предприятия в нарушение установленной законом очередности были потрачены на то, чтобы рассчитаться с контрагентами, а также на другие цели, связанные с обеспечением деятельности компании и не связанные с оплатой труда.