Директор уфимской фирмы задолжал подчиненному более 40 тыс. рублей

В Уфе глава предприятия предстанет перед судом по обвинению в невыплате заработной платы. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета Башкирии.
Следствием было установлено, что директор фирмы «СтройТехТранс» с ноября 2023 по январь 2024 года не выплачивал в полном объеме заработную плату работнику. Сумма задолженности составила более 40 тысяч рублей. Известно, что в этот период на счета организации поступило свыше 3,6 миллионов рублей, которые по указанию руководителя предприятия в нарушение установленной законом очередности были потрачены на то, чтобы рассчитаться с контрагентами, а также на другие цели, связанные с обеспечением деятельности компании и не связанные с оплатой труда.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы». В рамках предварительного расследования были приняты мер по возмещению причиненного ущерба, и в результате задолженность была полностью погашена. Директор фирмы признал вину.
— В настоящее время уголовное дело направлено в суд для применения в отношении него меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, — сообщает Следком.
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