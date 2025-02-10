Автобус для людей с ОВЗ появился в центре для бойцов СВО в Иркутской области

В Иркутской области в реабилитационном центре для бойцов СВО появился автобус для людей с ограниченными возможностями здоровья. Машина может вместить восемь человек. В ней есть гидроподъемник и пандусы, чтобы инвалиды-колясочники могли беспрепятственно передвигаться.