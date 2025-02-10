Автобус для людей с ОВЗ появился в центре для бойцов СВО в Иркутской области

В Иркутской области в реабилитационном центре для бойцов СВО появился автобус для людей с ограниченными возможностями здоровья. Машина может вместить восемь человек. В ней есть гидроподъемник и пандусы, чтобы инвалиды-колясочники могли беспрепятственно передвигаться.
— На базе реабилитационного центра «Шелеховский» с 2024 года организована реабилитация участников СВО и их семей. Ранее в центре провели капремонт трех жилых этажей, в комнаты была закуплена новая мебель, — сказано в сообщении.
За прошлый год через центр прошло почти 30 участников спецоперации.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что мошенники получили от жителей Иркутской области более 16,6 миллиона рублей всего за три дня.