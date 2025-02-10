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Нижегородский мэр назвал первые пять территорий для благоустройства в 2025 году

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев 10 февраля в своем Telegram-канале озвучил первые пять территорий, которые будут благоустраивать в 2025 году. Они вошли в новый нацпроект «Инфраструктура для жизни».

Первая площадка — пространство перед Автозаводским универмагом. Там планируют сделать современную территорию с новой пешеходной зоной.

Также в Автозаводском районе продолжится благоустройство улицы Веденяпина, там запланированы новые дорожки, освещение, детская площадка и продление велосипедной дорожки.

На площади у ДК имени Серго Орджоникидзе в Московском районе должны восстановить фонтан, сделать прогулочную зону с качелями и цветниками.

Благоустройство участка по проспекту Гагарина от улицы Лебедева до улицы 40 лет Победы в Приокском районе предусматривает новые дорожки, велодорожку, детские площадки и зону для игры в настольный теннис.

Сквер Народного художника РСФСР Павла Гусева на пересечении улиц Фруктовой и Родионова в Нижегородском районе мэрия хочет превратить в озелененный тихий уголок с бюстом скульптора.

Мэр добавил, что это не окончательный список. Сколько еще площадок войдет в проект в этому году, он не уточнил.

ЖКХ