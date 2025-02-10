Министр труда: 67% белорусов полгода получают по больничному больше, чем раньше

Увеличение выплат по больничным с лета 2024 года констатировала министр труда и социальной защиты Беларуси Наталия Павлюченко в интервью sb.by.
По словам министра, в 2023 году средняя продолжительность больничного составила менее 12 календарных дней, а это значит, большей части граждан пособие выплачивалось в размере 80% утраченного заработка.
С июля 2024 года, когда в Беларуси выплаты по больничным завязали с продолжительностью уплаты взносов в ФСЗН, ситуация поменялась для работающих белорусов в лучшую сторону.
«67% жителей нашей страны получили пособия по временной нетрудоспособности с первого дня в размере 100%», — отметила Наталия Павлюченко.
Это значит, что 67% заболевших уплачивали взносы в ФСЗН 10 и более лет и имели право на 100% возмещение заработка с первого дня больничного.
Кроме того, до 18 месяцев увеличился период, с которого теперь рассчитывается больничный. Стали учитывать заработок со всех мест работы, включая бывших работодателей за эти последние 1,5 года. Среднедневной заработок для начисления больничного стал включать абсолютно все выплаты, с которых уплачены страховые взносы в ФСЗН. с 1 июля по 31 декабря 2024 года, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, рост среднедневного заработка составил почти 29%.
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