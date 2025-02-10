Министр труда: 67% белорусов полгода получают по больничному больше, чем раньше

Кроме того, до 18 месяцев увеличился период, с которого теперь рассчитывается больничный. Стали учитывать заработок со всех мест работы, включая бывших работодателей за эти последние 1,5 года. Среднедневной заработок для начисления больничного стал включать абсолютно все выплаты, с которых уплачены страховые взносы в ФСЗН. с 1 июля по 31 декабря 2024 года, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, рост среднедневного заработка составил почти 29%.