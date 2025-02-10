В Татарстане объяснили, кому достанется максимальный маткапитал

Если сертификат на первого ребёнка оставался нетронутым, его сумма увеличится на 59,9 тыс. рублей и превысит 690 тыс. рублей. Для второго ребёнка прибавка составит 79,1 тыс. рублей, а общая сумма достигнет 912 тыс. рублей.