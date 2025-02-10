В Татарстане объяснили, кому достанется максимальный маткапитал

Об этом сообщил руководитель татарстанского Отделения Социального фонда России Эдуард Вафин.
Если сертификат на первого ребёнка оставался нетронутым, его сумма увеличится на 59,9 тыс. рублей и превысит 690 тыс. рублей. Для второго ребёнка прибавка составит 79,1 тыс. рублей, а общая сумма достигнет 912 тыс. рублей.
Те, кто уже частично использовал маткапитал, также получат индексацию, но только на остаток средств.
«Это стимулирует семьи не спешить с тратами и использовать средства более рационально», — пояснил Вафин.
Напомним, маткапитал можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей или накопительную пенсию матери.