В Кишиневе дети заболели менингитом: В тяжелом состоянии они госпитализированы в больницу

Патологическое состояние, характеризующееся воспалением оболочек головного и спинного мозга, называют менингитом. Менингит может проявляться воспалением мягкой, паутинной или твердой мозговой оболочки. Это опасное заболевание, к основным симптомам которого врачи относят сильную головную боль, увеличение температуры тела и повышенный тонус затылочных мышц. У маленьких детей могут появляться неспецифические симптомы, вроде раздражительности, сонливости и плохого аппетита. Сам воспалительный процесс в оболочках головного и спинного мозга обусловлен вирусами, бактериями, грибками или простейшими одноклеточными микроорганизмами. Из-за близости воспаления к тканям головного мозга менингит может стать причиной летального исхода, поэтому при появлении первых признаков болезни необходимо обратиться за врачебной помощью. Без своевременной врачебной помощи патология может осложниться водянкой головного мозга, глухотой, нарушением умственного развития у ребенка или более тяжелым состоянием.