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Пожилым омичам объяснили, как оформить выход на пенсию через «Госуслуги»

Портал упростил процедуру оформления пенсии.

Источник: Комсомольская правда

Портал «Госуслуги» упростил процедуру выхода на пенсию. Теперь омичи могут подать заявление онлайн за месяц до достижения пенсионного возраста. Об этом рассказали в пресс-службе минцифры Омской области.

Портал принимает заявления в круглосуточном режиме. На сайте можно найти простую пошагавшую инструкцию по подаче заявления. Это позволит омичам больше не стоять в очередях и не тратить время на поездки в пенсионный фонд.

Помимо этого, на «Госуслугах» можно ознакомиться с актуальной информацией о видах пенсий, а также об условиях их получения.

После подачи заявления со статусом заявки можно ознакомиться в любое удобное время.

Алгоритм действий для подачи заявления на оформление пенсии:

— закажите выписку на «Госуслугах» о состоянии индивидуального лицевого счета и проверьте сведения о трудовой деятельности;

— за месяц до достижения пенсионного возраста подайте заявление на страховую пенсию по старости;

— подайте заявление на «Госуслугах» о доставке пенсии после получения уведомления о назначении. Выплаты начнут приходить со следующего месяца выбранным в заявлении способом.

Ранее «КП Омск» сообщала, что страховые пенсии омских пенсионеров проиндексированы на 7,3%. Повышение коснулось 509 399 неработающих и работающих пенсионеров.