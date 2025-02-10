Пожилым омичам объяснили, как оформить выход на пенсию через «Госуслуги»

Портал «Госуслуги» упростил процедуру выхода на пенсию. Теперь омичи могут подать заявление онлайн за месяц до достижения пенсионного возраста. Об этом рассказали в пресс-службе минцифры Омской области.
Портал принимает заявления в круглосуточном режиме. На сайте можно найти простую пошагавшую инструкцию по подаче заявления. Это позволит омичам больше не стоять в очередях и не тратить время на поездки в пенсионный фонд.
Помимо этого, на «Госуслугах» можно ознакомиться с актуальной информацией о видах пенсий, а также об условиях их получения.
После подачи заявления со статусом заявки можно ознакомиться в любое удобное время.
Алгоритм действий для подачи заявления на оформление пенсии:
— закажите выписку на «Госуслугах» о состоянии индивидуального лицевого счета и проверьте сведения о трудовой деятельности;
— за месяц до достижения пенсионного возраста подайте заявление на страховую пенсию по старости;
— подайте заявление на «Госуслугах» о доставке пенсии после получения уведомления о назначении. Выплаты начнут приходить со следующего месяца выбранным в заявлении способом.
Ранее «КП Омск» сообщала, что страховые пенсии омских пенсионеров проиндексированы на 7,3%. Повышение коснулось 509 399 неработающих и работающих пенсионеров.