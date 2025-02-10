До минус 18 похолодает в Челябинской области в ночь на 11 февраля

Во вторник при переменной облачности без существенных осадков. Ночью и утром местами вероятны туманы, изморозь, на дорогах — гололедица. Ветер западной четверти, его скорость 3−8 м/с, локально порывы до 14 м/с. Температура воздуха предстоящей ночью минус 7−12, в низинах — до 18, днем от минус 3 до плюс 2, в горах — до 7 ниже нуля.
Непосредственно в Челябинске 11 февраля ветер западной четверти 5−10 м/с, ночью минус 7−9, днем минус 1−3.
В среду удержится переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами образуются туманы. Ветер западный 3−8 м/с, кое-где порывы до 14 м/с. Температура воздуха 12 февраля ночью минус 10−15, в горах и низинах — до 20 мороза, днем минус 1−6.
В четверг, по предварительным расчетам, местами пройдет небольшой снег, 13 февраля ночью минус 8−13, днем минус 1−6. По ветру — без изменений.
Антициклон отступит «под напором» глубокого Северного циклона, Челябинская область окажется в промежуточном градиентном поле: ожидается усиление ветра западного направления, временами будет идти снег (в основном, в горных районах), суточные амплитуды температуры воздуха станут более плавными.
«В середине недели над Европейской территорией России сформируется молодой циклон, траектория движения которого, по предварительным расчетам, в выходные дни будет пролегать через Южный Урал, что может вызвать обильные снегопады», — говорят в Челябинском ЦГМС.