До минус 18 похолодает в Челябинской области в ночь на 11 февраля

Во вторник при переменной облачности без существенных осадков. Ночью и утром местами вероятны туманы, изморозь, на дорогах — гололедица. Ветер западной четверти, его скорость 3−8 м/с, локально порывы до 14 м/с. Температура воздуха предстоящей ночью минус 7−12, в низинах — до 18, днем от минус 3 до плюс 2, в горах — до 7 ниже нуля.