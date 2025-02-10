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Снег, дождь и метель: неустойчивая погода сохранится в Казахстане

Какой будет погода в Казахстане в ближайшие три дня, рассказали в «Казгидромете», передаёт BaigeNews.kz.

Сейчас в Ричмонде: +2° 4 м/с 69% 767 мм рт. ст. +3°

В ближайшие дни погоду северных областей республики будет формировать ложбина северного циклона, а южные регионы будут под воздействием южного циклона.

Ожидается снег, метель, в дневные часы на юге и юго-востоке страны прогнозируются смешанные осадки в виде мокрого снега и дождя, с гололедными явлениями. По республике ожидается усиление ветра, туман.

говорится в сообщении

Преобладающая температура воздуха на западе страны ожидается ночью 5−13 мороза, днем 6 мороза — 1 тепла, на юго-западе страны ночью 1−9 мороза, днем 3 мороза — 2 тепла, на северо-западе республики минимальная температура повысится от 10−18 до 7−16 мороза, максимальная температура будет в пределах 3−10 мороза.

На севере Казахстана ожидается колебание температуры ночью от 7−20 до 10−22 мороза, днем понижение температуры от 2−8 до 5−11 мороза. На востоке и в центре прогнозируется повышение от 10−23 до 7−18 мороза. В южных областях ожидается повышение от 5−13 до 0−10 мороза, днем от 5 мороза — 5 тепла до 1 мороза — 7 тепла. На юго-востоке страны повышение ночью от 5−25 до 3−20 мороза, днем температурный фон 5 мороза — 5 тепла, в горных районах 6−11 мороза.

добавили в «Казгидромете»