Снег, дождь и метель: неустойчивая погода сохранится в Казахстане

В ближайшие дни погоду северных областей республики будет формировать ложбина северного циклона, а южные регионы будут под воздействием южного циклона.
Ожидается снег, метель, в дневные часы на юге и юго-востоке страны прогнозируются смешанные осадки в виде мокрого снега и дождя, с гололедными явлениями. По республике ожидается усиление ветра, туман.
Преобладающая температура воздуха на западе страны ожидается ночью 5−13 мороза, днем 6 мороза — 1 тепла, на юго-западе страны ночью 1−9 мороза, днем 3 мороза — 2 тепла, на северо-западе республики минимальная температура повысится от 10−18 до 7−16 мороза, максимальная температура будет в пределах 3−10 мороза.
На севере Казахстана ожидается колебание температуры ночью от 7−20 до 10−22 мороза, днем понижение температуры от 2−8 до 5−11 мороза. На востоке и в центре прогнозируется повышение от 10−23 до 7−18 мороза. В южных областях ожидается повышение от 5−13 до 0−10 мороза, днем от 5 мороза — 5 тепла до 1 мороза — 7 тепла. На юго-востоке страны повышение ночью от 5−25 до 3−20 мороза, днем температурный фон 5 мороза — 5 тепла, в горных районах 6−11 мороза.