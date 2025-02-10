Снег, дождь и метель: неустойчивая погода сохранится в Казахстане

На севере Казахстана ожидается колебание температуры ночью от 7−20 до 10−22 мороза, днем понижение температуры от 2−8 до 5−11 мороза. На востоке и в центре прогнозируется повышение от 10−23 до 7−18 мороза. В южных областях ожидается повышение от 5−13 до 0−10 мороза, днем от 5 мороза — 5 тепла до 1 мороза — 7 тепла. На юго-востоке страны повышение ночью от 5−25 до 3−20 мороза, днем температурный фон 5 мороза — 5 тепла, в горных районах 6−11 мороза.