Башкирия заняла 38-ю строчку рейтинга по доступности бензина

Больше всего топлива на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители Москвы, Ямало-Ненецкого автономного округа и Чукотки. Самый недоступный бензин в Ингушетии, Чечне и Дагестане. Там на среднюю зарплату можно купить от 625 до 676 литров.