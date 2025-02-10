Башкирия заняла 38-ю строчку рейтинга по доступности бензина

Башкирия расположилась на 38-м месте среди российских регионов по доступности бензина. Как следует из исследования РИА «Рейтинг», на среднюю зарплату в республике можно купить 1 046 литров горючего марки АИ-92.
Уточняется, что в среднем в декабре 2024 года бензин этой марки можно было купить за 54 рублей за литр. Стоимость горючего за год выросла на 9,5%.
Больше всего топлива на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители Москвы, Ямало-Ненецкого автономного округа и Чукотки. Самый недоступный бензин в Ингушетии, Чечне и Дагестане. Там на среднюю зарплату можно купить от 625 до 676 литров.
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