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Лукашенко сказал, когда состоится его встреча с Папой Римским

Лукашенко хочет встретиться с Папой Римским Франциском.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с представителями религиозных конфессий сказал, что надеется на встречу с Папой Римским Франциском, сообщает пресс-служба президента.

Так, глава Беларуси передал теплые пожелания главе католической церкви и выразил надежду на встречу в будущем с папой римским, отметив, что очень уважает Франциска.

— Прошу передайте ему самые добрые пожелания. Это, действительно, крепкий человек, — сказал белорусский лидер.

Лукашенко также отметил, что папа римский не просто живет и служит, но «умеет говорить прямо в глаза то, что думает, для представителей всех слоев населения». При этом белорусский президент сказал и о схожести своих взглядов с Папой.

— Наши идеи и взгляды не расходятся, мы знаем — и он это знает, и я знаю, мы об этом говорили, — подчеркнул он.

Резюмируя, Лукашенко сказал передать добрые и теплые пожелания папе римскому. А еще сказал, когда может состояться их встреча.

— Думаю, что придет время, и мы обязательно встретимся с папой римским, — пояснил президент.

Также он обратил внимание, что хотелось бы, чтобы Папа Римский Франциск представлял все слои населения и все страны, как очень богатые, осуществляющие попытки монополизировать мир, так и более бедные государства, не отыгрывающие такой гигантской роли в формировании нынешнего человечества.

Также Александр Лукашенко сказал, что власти Беларуси провели работу над ошибками, допущенными в обществе.