Лукашенко сказал, когда состоится его встреча с Папой Римским

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с представителями религиозных конфессий сказал, что надеется на встречу с Папой Римским Франциском, сообщает пресс-служба президента.
Так, глава Беларуси передал теплые пожелания главе католической церкви и выразил надежду на встречу в будущем с папой римским, отметив, что очень уважает Франциска.
— Прошу передайте ему самые добрые пожелания. Это, действительно, крепкий человек, — сказал белорусский лидер.
Лукашенко также отметил, что папа римский не просто живет и служит, но «умеет говорить прямо в глаза то, что думает, для представителей всех слоев населения». При этом белорусский президент сказал и о схожести своих взглядов с Папой.
— Наши идеи и взгляды не расходятся, мы знаем — и он это знает, и я знаю, мы об этом говорили, — подчеркнул он.
Резюмируя, Лукашенко сказал передать добрые и теплые пожелания папе римскому. А еще сказал, когда может состояться их встреча.
— Думаю, что придет время, и мы обязательно встретимся с папой римским, — пояснил президент.
Также он обратил внимание, что хотелось бы, чтобы Папа Римский Франциск представлял все слои населения и все страны, как очень богатые, осуществляющие попытки монополизировать мир, так и более бедные государства, не отыгрывающие такой гигантской роли в формировании нынешнего человечества.
Также Александр Лукашенко сказал, что власти Беларуси провели работу над ошибками, допущенными в обществе.