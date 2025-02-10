В центре Челябинска 11 февраля будет снижено давление воды в кранах

Сообщается, что специалисты водоканала в целях предотвращения аварийной ситуации во вторник приступят к ремонту водовода диаметров 700 мм.
Работы будут проводиться в районе дома 60-А по улице Воровского.
«Может наблюдаться пониженное давление в домах на улицах Лесопарковая, Коммуны, Воровского и Гвардейская, Свердловском проспекте», — говорят в МУП «ПОВВ».
Также в зоне ограничения административные здания на проспекте Ленина 84, 86, 87, 89 и 89-А, поликлиника на проспекте Ленина, 82.
«Реализовать необходимый комплекс работ планируется 11 февраля 2025 года с 09:00 до 20:00», — добавили на предприятии.