Ричмонд
+3°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Челябинска 11 февраля будет снижено давление воды в кранах

В центре Челябинска 11 февраля будет снижено давление воды в кранах, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Freepik

Сообщается, что специалисты водоканала в целях предотвращения аварийной ситуации во вторник приступят к ремонту водовода диаметров 700 мм.

Работы будут проводиться в районе дома 60-А по улице Воровского.

«Может наблюдаться пониженное давление в домах на улицах Лесопарковая, Коммуны, Воровского и Гвардейская, Свердловском проспекте», — говорят в МУП «ПОВВ».

Также в зоне ограничения административные здания на проспекте Ленина 84, 86, 87, 89 и 89-А, поликлиника на проспекте Ленина, 82.

«Реализовать необходимый комплекс работ планируется 11 февраля 2025 года с 09:00 до 20:00», — добавили на предприятии.

ЖКХ