На правобережье Новосибирска перекрыли и заузили несколько улиц

До 13 февраля на 5,5 метров стала уже проезжая часть улицы Дмитрия Шамшурина в районе здания № 2, возле отеля Azimut. До 24 февраля закрыли проезжую часть на улице Холодильной возле жилого дома № 16. Ранее этот участок улицы также закрывали для ремонта теплотрассы. Это было в ноябре 2024 года.