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На правобережье Новосибирска перекрыли и заузили несколько улиц

Ограничения ввели в Центральном округе и Заельцовском районе Новосибирска.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

В Центральном округе и Заельцовском районе Новосибирска ввели временные ограничения на движение транспорта. Об этом сообщили в городской администрации.

До 13 февраля на 5,5 метров стала уже проезжая часть улицы Дмитрия Шамшурина в районе здания № 2, возле отеля Azimut. До 24 февраля закрыли проезжую часть на улице Холодильной возле жилого дома № 16. Ранее этот участок улицы также закрывали для ремонта теплотрассы. Это было в ноябре 2024 года.

В этот раз перекрытия также связаны с ремонтными работами на теплотрассах. Их будет проводить ООО «НТСК».

Автомобилистов просят быть внимательными: обращать внимание на знаки, информационные щиты и соблюдать правила дорожного движения.