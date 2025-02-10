На правобережье Новосибирска перекрыли и заузили несколько улиц

В Центральном округе и Заельцовском районе Новосибирска ввели временные ограничения на движение транспорта. Об этом сообщили в городской администрации.
До 13 февраля на 5,5 метров стала уже проезжая часть улицы Дмитрия Шамшурина в районе здания № 2, возле отеля Azimut. До 24 февраля закрыли проезжую часть на улице Холодильной возле жилого дома № 16. Ранее этот участок улицы также закрывали для ремонта теплотрассы. Это было в ноябре 2024 года.
В этот раз перекрытия также связаны с ремонтными работами на теплотрассах. Их будет проводить ООО «НТСК».
Автомобилистов просят быть внимательными: обращать внимание на знаки, информационные щиты и соблюдать правила дорожного движения.