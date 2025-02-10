В Ростове создали штаб помощи для жителей, чьи квартиры пострадали от БПЛА

В Ростове-на-Дону для жителей, накануне пострадавших от обломков БПЛА, создали штаб по приему заявлений о материальном ущербе. Он действует с 8 февраля, об этом ранее рассказал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
В штабе решают вопросы, касающимся замеров поврежденных оконных рам и стекол. Также работает комиссия по оценке ущерба.
Напомним, атаку беспилотников в Ростовской области отразили в ночь на 8 февраля. После падения летательных аппаратов оказались повреждены окна в жилых домах Первомайского района Ростова-на-Дону и пострадали административно-бытовые постройки на предприятии в Чертковском районе. После случившегося в Первомайском районе Ростова ввели режим ЧС.