В Ростове создали штаб помощи для жителей, чьи квартиры пострадали от БПЛА

Напомним, атаку беспилотников в Ростовской области отразили в ночь на 8 февраля. После падения летательных аппаратов оказались повреждены окна в жилых домах Первомайского района Ростова-на-Дону и пострадали административно-бытовые постройки на предприятии в Чертковском районе. После случившегося в Первомайском районе Ростова ввели режим ЧС.