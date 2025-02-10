Новосибирский школьник проиграл суд из-за шпаргалки на ЕГЭ

Новосибирский областной суд отказал в удовлетворении иска родителей школьника, которого удалили с экзамена. Об этом сообщает паблик «Суды общей юрисдикции» ВКонтакте 10 февраля.
Родители новосибирского 11-классника обратились в суд с иском к региональному министерству образования с требованием признать недействительными протоколы сдачи ЕГЭ по английскому языку 11 июня 2024 года и разрешить их сыну пересдачу экзамена. Также родители требовали компенсацию морального вреда в размере 700 тысяч рублей.
Юношу удалили из экзаменационной аудитории, когда видеокамера зафиксировала выпавшую у него шпаргалку.
Центральный районный суд не поддержал истцов и оставил в силе решение экзаменационной комиссии. Тогда родители обжаловали вердикт Центрального суда в Новосибирском областном суде. Но и здесь потерпели неудачу.
Екатерина СОСНИНА.