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Новосибирский школьник проиграл суд из-за шпаргалки на ЕГЭ

Юношу удалили с экзамена без права пересдачи. Он обратился в суд, но проиграл.

Новосибирский областной суд отказал в удовлетворении иска родителей школьника, которого удалили с экзамена. Об этом сообщает паблик «Суды общей юрисдикции» ВКонтакте 10 февраля.

Родители новосибирского 11-классника обратились в суд с иском к региональному министерству образования с требованием признать недействительными протоколы сдачи ЕГЭ по английскому языку 11 июня 2024 года и разрешить их сыну пересдачу экзамена. Также родители требовали компенсацию морального вреда в размере 700 тысяч рублей.

Юношу удалили из экзаменационной аудитории, когда видеокамера зафиксировала выпавшую у него шпаргалку.

Центральный районный суд не поддержал истцов и оставил в силе решение экзаменационной комиссии. Тогда родители обжаловали вердикт Центрального суда в Новосибирском областном суде. Но и здесь потерпели неудачу.

Екатерина СОСНИНА.