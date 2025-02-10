Новосибирский школьник проиграл суд из-за шпаргалки на ЕГЭ

Родители новосибирского 11-классника обратились в суд с иском к региональному министерству образования с требованием признать недействительными протоколы сдачи ЕГЭ по английскому языку 11 июня 2024 года и разрешить их сыну пересдачу экзамена. Также родители требовали компенсацию морального вреда в размере 700 тысяч рублей.