ИКИ РАН: спутники «Ионосфера-М» № 3 и № 4 оборудуют озонометрами

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Приборы для измерения озона в атмосфере планируется установить на гелиогеофизические космические аппараты «Ионосфера-М» № 3 и № 4. Об этом заявил директор Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН) Анатолий Петрукович.
«На третьем-четвертом аппарате — на первых двух его нет — должен полететь озонометр, который будет измерять содержание озона в надир (направление, указывающее вниз, противоположность зенита — прим. ТАСС)», — сказал он в рамках пленарного доклада XX конференции «Физика плазмы в Солнечной системе».
Петрукович уточнил, что запуск второй пары аппаратов планируется на середину года.
Спутники «Ионосфера-М» входят в состав космического комплекса «Ионозонд», который создается для мониторинга гелиогеофизической обстановки (космической погоды) с целью решения широкого спектра задач, в том числе для наблюдения за ионосферой и Солнцем. В частности, планируется исследовать распределение озона в верхних слоях атмосферы и контролировать радиационную обстановку.
Всего комплекс будет включать четыре спутника «Ионосфера-М». Запуск первой пары аппаратов прошел 5 ноября 2024 года, ранее озвучивались планы запустить третий и четвертый спутники в апреле.