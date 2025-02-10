ИКИ РАН: спутники «Ионосфера-М» № 3 и № 4 оборудуют озонометрами

«На третьем-четвертом аппарате — на первых двух его нет — должен полететь озонометр, который будет измерять содержание озона в надир (направление, указывающее вниз, противоположность зенита — прим. ТАСС)», — сказал он в рамках пленарного доклада XX конференции «Физика плазмы в Солнечной системе».