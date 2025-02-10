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Собаке-спасателю МЧС в Иркутской области исполнилось 9 лет

Лабрадор Ирэль ищет заблудившихся людей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области собака-спасатель МЧС отметила свой день рождения. Лабрадору Ирэль 10 февраля исполнилось 9 лет. Главная задача спасателя — это поиск потерявшихся людей. Об этом сообщили в ГУ МЧС Иркутской области.

— Благодаря умению находить людей в самых сложных условиях Ирэль стала настоящим символом надежды и спасения. Она первая собака-спасатель МЧС в Иркутской области, — поделились в ведомстве.

Сама кинологическая служба появилась в регионе еще в 2016 году. Именинница хорошо проходит различные проверки и сдает экзамены. А помогает ей в этом кинолог Иван Харченко.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ангарске сгорел дом из-за приоткрывшейся заслонки печи.