В 48 школах Волгоградской области ввели карантин из-за ОРВИ

По состоянию на понедельник, 10 февраля, карантин частично введен в 22 школах Волгограда (было 20 школ), в 7 школах Волжского (было 8 школ), а также в общеобразовательных учреждениях Еланского, Кумылженского, Светлоярского, Жирновоского, Быковского районов, Камышина и Михайловки.