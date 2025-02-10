Жители ряда домов Кировского района Казани на два дня останутся без воды

В некоторых домах Кировского района Казани два дня не будет воды. Причиной стали работы по подключению переложенного аварийного участка водопровода к централизованным сетям водоснабжения.
Отключение воды будет с 1:00 12 февраля до 9:00 14 февраля по следующим адресам:
ул. Аракчинская, четные номера зданий от дома № 12 до дома № 62, нечетные номера зданий от дома № 7 до дома № 41;
ул. Боевая, частные здания от дома № 27 до дома № 115;
ул. Выгонная, 8, 8а, 12, 14, 14а, 22;
ул. Западная, 3, 3а, 4, 7/53;
ул. Красногорская, 3, 3 ст.1; 5, 7, 11, 13;
ул. Набережная, 4, 4 корп.1, 2; 11 корп.1, 2, 3, 5, 5/1, 7, 8, 9, 14; 11д корп.8; 23, 23а, 27, 31, 31/1, 31 корп.1; 31а, 31а корп.1, 2, 3; 31б корп.3; 31д, 31а лит. М; 33;
ул. Узенькая, 4, 4 корп.1; 6;
ул.2-я Аракчинская, частные здания от дома № 1 до дома № 53.
Также может быть слабый напор и кратковременные перебои в подаче воды в домах Вахитовского и Приволжского районов, сообщила пресс-служба МУП «Водоканал». Со списком можно ознакомиться по ссылке.
Заявки на размещение автоцистерн с водой принимают по телефону: +7 (843)231−62−60.