Чем полезно масло гхи и как его приготовить в домашних условиях

Ароматное, золотистое, целебное масло гхи называют «жидким золотом» за его пользу для здоровья и уникальные свойства. Этот древний продукт, пришедший из Индии, сегодня покоряет мир: его используют и в кулинарии, и в косметологии, а на родине — в аюрведической медицине. Чем масло гхи отличается от обычного топленого, правда ли, что оно помогает похудеть и улучшает состояние кожи, разобралась «Газета.Ru».