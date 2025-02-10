Минтруда Беларуси планирует перейти к назначению пенсий без подачи заявлений

В 2026 году Минтруда намерено охватить новыми правилами пенсии по инвалидности молодым людям и социальные пенсии людям с инвалидностью, которым не надо собирать дополнительные документы, а вся необходимая информация уже есть, в первую очередь, в их персонифицированном учете, который на каждого работника собран за последние 22 года, с января 2003 года.