Минтруда Беларуси планирует перейти к назначению пенсий без подачи заявлений

Минтруда и соцзащиты Беларуси в перспективе планирует перейти к проактивному назначению всех видов пенсий, то есть без подачи заявления, рассказала в интервью sb.by министр труда и социальной защиты Беларуси Наталия Павлюченко.
«Планируем в перспективе перейти к проактивному, то есть беззаявительному назначению пенсий по факту наступления конкретной жизненной ситуации: инвалидность, смерть кормильца, достижение пенсионного возраста», — отметила министр.
В 2026 году Минтруда намерено охватить новыми правилами пенсии по инвалидности молодым людям и социальные пенсии людям с инвалидностью, которым не надо собирать дополнительные документы, а вся необходимая информация уже есть, в первую очередь, в их персонифицированном учете, который на каждого работника собран за последние 22 года, с января 2003 года.
«В настоящее время ведется нужная для этого доработка информационных ресурсов и подготовка изменений в законодательство», — подчеркнула Наталия Павлюченко.
Получается, что при сохранении нынешних условий выхода на пенсию по возрасту, белорусам, которые будут оформлять ее в 2033 году, уже не понадобятся никакие справки с прежних мест работы, вся информация о зарплате за последние 30 лет, о выплатах в ФСЗН будет в фонде.
Кстати, вот топ-3 новшества в оформлении пенсии в Беларуси в 2025 году: подача за месяц до и после дня рождения, справка о зарплате за годы, по которым нашлись документы (здесь подробнее).
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