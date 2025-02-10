Единую диспетчерскую службу создадут в Ленобласти

— Ответственность по созданию службы лежит на Комитетах по ТЭК, ЖКХ и Госжилнадзоре. Важно, чтобы был создан единый коллектив, чтобы мы ушли от дублирующих функций и перекрестного сбора информации, — отметил глава региона.