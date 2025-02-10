Единую диспетчерскую службу создадут в Ленобласти

В Ленобласти собираются создать единую диспетчерскую службу, позвонив куда местные жители смогут узнать информацию по любым видам коммунальных аварий и срокам их устранения. Соответствующее поручение дал губернатор Александр Дрозденко. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.
— Ответственность по созданию службы лежит на Комитетах по ТЭК, ЖКХ и Госжилнадзоре. Важно, чтобы был создан единый коллектив, чтобы мы ушли от дублирующих функций и перекрестного сбора информации, — отметил глава региона.
К единой службе подключат все управляющие компании и ресурсоснабжающие организации. Это поможет быстрее информировать местных жителей.
Служба будет работать на базе регионального Центра энергосбережения и повышения энергоэффективности. Действующее диспетчерское подразделение будет реформировано.