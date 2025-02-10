На пост главврача нового госпиталя прочат бывшего омского министра Мураховского

Напомним, новое учреждение здравоохранения создается сейчас на базе бывшего роддома № 5 по улице Рождественского в Ленинском округе. На реконструкцию здания выделено 400 млн рублей, подрядчиком выступает санкт-петербургская фирма ООО «Ростпромстрой». По контракту работы должны быть завершены до 1 декабря текущего года. Изначально сообщалось, что учреждение, где будет оказываться высококвалифицированная помощь участникам СВО, станет филиалом основного учреждения — БУЗОО «Госпиталь ветеранов войн» на улице Гагарина.