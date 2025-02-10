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На пост главврача нового госпиталя прочат бывшего омского министра Мураховского

Новое учреждение здравоохранения создается сейчас на базе бывшего роддома № 5.

Источник: Комсомольская правда

На пост главного врача нового госпиталя для ветеранов войн могут назначить бывшего министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского. Инсайдерская информация появилась в телеграмм-канале «Омский форум». Официальной информации о его назначении пока нет.

Напомним, новое учреждение здравоохранения создается сейчас на базе бывшего роддома № 5 по улице Рождественского в Ленинском округе. На реконструкцию здания выделено 400 млн рублей, подрядчиком выступает санкт-петербургская фирма ООО «Ростпромстрой». По контракту работы должны быть завершены до 1 декабря текущего года. Изначально сообщалось, что учреждение, где будет оказываться высококвалифицированная помощь участникам СВО, станет филиалом основного учреждения — БУЗОО «Госпиталь ветеранов войн» на улице Гагарина.

Минздрав Омской области Александр Мураховский возглавлял с 2020 по 2023 год. Уже после его отставки губернатор Виталий Хоценко вручил Мураховскому знак отличия «Заслуженный работник здравоохранения Омской области».