В ОП РФ объяснили причины противостояния США и Китая в сфере ИИ-разработок

Уже сейчас повальное использование нейросетей во всех сферах жизнедеятельности неизбежно — во многих случаях это быстрее, удобнее и дешевле. Давайте представим, что в таком будущем будет со странами, у которых нет своих мощных ИИ-разработок. Они окажутся в той же зависимости, в какой уже оказались с соцсетями, поисковиками и облачными сервисами. Либо ты принимаешь правила игры и доверяешь свои данные иностранным компаниям, либо остаешься в технологическом прошлом. В какой-то момент отказаться от ИИ будет так же нелепо, как сегодня отказаться от интернета. И если у страны нет своего искусственного интеллекта, значит он будет американский или китайский — третьего не дано.