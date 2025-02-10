Главврачом нижегородской больницы № 7 назначена Светлана Ермолова

Главным врачом клинической больницы № 7 Нижнего Новгорода назначена Светлана Ермолова, которая ранее возглавляла региональный территориальный фонд обязательного медицинского страхования. Об этом пишет телеграм-канал «Бокал прессека».
Больница № 7 оставалась без главного врача целый год: после смерти Германа Гомозова в январе 2024-го учреждением руководил исполняющий обязанности Василий Спиридонов.
Светлана Ермолова — коренная нижегородка. С самого детства она мечтала стать врачом. Первое время работала педиатром, затем 17 лет посвятила медицине катастроф, после чего возглавляла ТФОМС.
— У Светланы Игоревны огромный сплав опыта работы и в здравоохранении, и в ОМС. Это очень важно для стационара, где сочетается плановая и экстренная хирургия, — говорится в сообщении.