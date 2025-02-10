Школы и детсады в ПМР возвращаются к работе после энергокризиса

Неделю назад возобновилось теплоснабжение домов и учебных заведений Приднестровья.
«Сегодня возвращаются к стандартному учебно-воспитательному процессу еще 78 детских садов и 58 школ. Таким образом, на сегодняшний день 97% учреждений общего образования (152 объекта) и 99% дошкольных заведений республики (152 детсада) принимают учеников и воспитанников», — приводит пресс-служба слова министра просвещения ПМР Светланы Иванишиной.
В то же время, по ее словам, недостаточно прогреты оказались помещения расположенных в Тирасполе лицея, гимназии (частично) и Тираспольского суворовского училища, комплекса в селе Слобода-Рашково, школ в Севериновке и Хрустовая. Кроме того, не принимает пока воспитанников дубоссарский детсад № 15 «Золотой петушок». До 17 февраля удаленка сохранится для студентов Тираспольского межрегионального университета. В Днестровске учебный день остается сокращенным, так как пока нет возможности обеспечить детей горячими обедами.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг «Газпрому» Молдавия и Приднестровье остались без «голубого топлива». И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.