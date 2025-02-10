Школы и детсады в ПМР возвращаются к работе после энергокризиса

В то же время, по ее словам, недостаточно прогреты оказались помещения расположенных в Тирасполе лицея, гимназии (частично) и Тираспольского суворовского училища, комплекса в селе Слобода-Рашково, школ в Севериновке и Хрустовая. Кроме того, не принимает пока воспитанников дубоссарский детсад № 15 «Золотой петушок». До 17 февраля удаленка сохранится для студентов Тираспольского межрегионального университета. В Днестровске учебный день остается сокращенным, так как пока нет возможности обеспечить детей горячими обедами.