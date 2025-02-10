Депутат Якубовский сообщил об изменении порядка оплаты отопления в РФ с 1 марта

«Для повышения прозрачности оплаты услуг за отопление собственниками квартир, с 1 марта 2025 года будет введен запрет на переход регионов на такую форму оплаты, когда платеж разбивался равномерно на весь год и, по сути, приводил к ситуациям, когда у многих собственников возникал вопрос, за что они платят. В случае же с оплатой за отопление лишь в те месяцы, когда оно подается в квартиры, каждый собственник сможет контролировать, соответствует ли платеж показаниям приборов учета», — пояснил Якубовский.