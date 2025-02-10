Лукашенко сказал о своих отношениях с мусульманскими странами

В свою очередь Александр Лукашенко сказал о своих добрых отношениях с белорусскими мусульманами, заметив, что они никогда не подводили ни власть, ни президента. И поблагодарил муфтия за его такую позицию, так как они ее всегда «занимали и никогда не шатались ни влево, ни вправо».