Лукашенко сказал о своих отношениях с мусульманскими странами

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о своих отношениях с мусульманами, сообщает пресс-служба президента.
Так на встрече с представителями религиозных конфессий белорусский лидер сказал об особых отношениях с мусульманами, назвав их полностью гармоничными.
— С мусульманскими странами, практически со всеми, у меня прекрасные отношения. Больше, чем прекрасные, — подчеркнул он.
Также глава республики обратил внимание на то, что всегда с уважением относился к мусульманам.
— Они меня нормально воспринимают, несмотря на то, что я не мусульманин, — добавил он.
В свою очередь муфтий Мусульманского религиозного объединения в Беларуси Абу-Бекир Шабанович сказал, что Беларуси удалось избежать губительного пути богоборчества. А в стране и мусульманство получило свое развитие, в том числе, благодаря поддержке президента. Еще муфтий сказал, как удалось миновать ксенофобию и исламофобию, на которые «очень богаты другие государства».
— Многие-многие просто узнали о великой ценности религии, о положительных чертах исламской веры, культуре и духовных традициях наших граждан, татар — мусульман Беларуси, — сказал он.
И также Абу-Бекир Шабанович напомнил об открытии в Минске в ноябре 2016-го при участии президентов Беларуси и Турции воссозданной соборной мечети, что вызвало положительный резонанс в мире и в первую очередь в мусульманском мире. И добавил, что за прошедшие годы соборная мечеть превратилась в центр ислама Беларуси и притяжения верующих, а также своеобразной диалоговой площадкой для межгосударственных, межнациональных и межконфессиональных встреч.
Еще муфтий передал Александру Лукашенко слова благодарности и поддержки от всех мусульман Беларуси, которые, по его словам, во всем стратегическом и тактическом являются помощниками белорусского президента.
— Выражаю веру, что все мы вместе под вашим непосредственным руководством сохраним нашу общую родину, любимую Беларусь, — подчеркнул он.
В свою очередь Александр Лукашенко сказал о своих добрых отношениях с белорусскими мусульманами, заметив, что они никогда не подводили ни власть, ни президента. И поблагодарил муфтия за его такую позицию, так как они ее всегда «занимали и никогда не шатались ни влево, ни вправо».
— Беларусь вроде бы не мусульманская страна, а позиция мусульман у нас серьезная, — прокомментировал президент.
И еще белорусский лидер подчеркнул, касаемо всех конфессий, что Беларусь — это земля также и всех мусульман — и татар, и башкир, и других, приехавших в республику.
— Не там ваша земля. Там, может быть, ваши корни, и ваша душа там. Но земля ваша здесь. И я уверен, что у многих и душа здесь. Поэтому я вам очень благодарен за такую позицию, — подытожил президент.
Также Александр Лукашенко сказал, когда состоится его встреча с Папой Римским.
Еще белорусский лидер сказал, что власти Беларуси провели работу над ошибками, допущенными в обществе.