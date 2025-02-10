В Ростове-на-Дону заявили о росте популяции осетровых и креветки в Азовском море

Эксперты отметили, что в период с 2014 по 2024 годы практически с нуля до 3 тысяч тонн увеличилась биомасса русского осетра. Также стало больше азовской севрюги, а количество черноморских креветок, рапана и мидий позволяет рассматривать перспективы их промысла в будущем.