В Ростове-на-Дону заявили о росте популяции осетровых и креветки в Азовском море

Рост популяций осетровых, пиленгаса и креветки в Азовском море и водоемах Ростовской области обсудили на заседании Азово-Черноморского бассейнового научно-промыслового совета. Об этом говорится на сайте «АзНИИРХ».
Эксперты отметили, что в период с 2014 по 2024 годы практически с нуля до 3 тысяч тонн увеличилась биомасса русского осетра. Также стало больше азовской севрюги, а количество черноморских креветок, рапана и мидий позволяет рассматривать перспективы их промысла в будущем.
Кроме этого, на совещании отметили неуклонное увеличение численности стерляди в реке Дон, особенно на участке нижнего течения, ниже плотины Цимлянского гидроузла.
Напомним, ранее зоолог Сергей Дудкин предупредил о возможном появлении в Азовском море ядовитого иглобрюха. Сейчас эта рыба наносит урон на побережье Турции, вытесняя и поедая местных водных обитателей.