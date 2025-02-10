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В Ростове-на-Дону заявили о росте популяции осетровых и креветки в Азовском море

Увеличение количества осетра и севрюги в Азовском море обсудили в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

Рост популяций осетровых, пиленгаса и креветки в Азовском море и водоемах Ростовской области обсудили на заседании Азово-Черноморского бассейнового научно-промыслового совета. Об этом говорится на сайте «АзНИИРХ».

Эксперты отметили, что в период с 2014 по 2024 годы практически с нуля до 3 тысяч тонн увеличилась биомасса русского осетра. Также стало больше азовской севрюги, а количество черноморских креветок, рапана и мидий позволяет рассматривать перспективы их промысла в будущем.

Кроме этого, на совещании отметили неуклонное увеличение численности стерляди в реке Дон, особенно на участке нижнего течения, ниже плотины Цимлянского гидроузла.

Напомним, ранее зоолог Сергей Дудкин предупредил о возможном появлении в Азовском море ядовитого иглобрюха. Сейчас эта рыба наносит урон на побережье Турции, вытесняя и поедая местных водных обитателей.