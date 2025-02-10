Как преобразится Воронеж в будущем

Петровская набережная, парк «Танаис», Театр оперы и балета и множество других общественных пространств и зданий через несколько лет будут встречать воронежцев и гостей города обновленными. Как будет выглядеть столица Черноземья в ближайшие годы — в материале vrn.aif.ru.
Парк «Танаис».
Сосновый массив в Юго-Западном районе Воронежа развивают для семейного отдыха. Территория «Танаиса» разделится на две зоны. Левую сторону парка займет «активная» зона, где разместят тренажеры, памп-трек, стрит-стену, организуют площадки для воркаута и настольного тенниса, футбольное и волейбольное поля. В этой же зоне расположится множество аттракционов. Недалеко от них появится и железная дорога, по которой будет перемещаться паровозик с вагончиками, запомнившийся старшему поколению воронежцев и ставший легендой парка.
Правая сторона «Танаиса» станет зоной тихого отдыха и прогулок. На территории расположатся детские площадки, амфитеатр, археологическая песочница, резиденция Деда Мороза, комната матери и ребенка и площадка для выгула собак. Кроме того, в каждой из зон установят беседки для отдыха, а по периметру всего соснового массива пройдет тропа здоровья. В парке воссоздадут «Поляну сказок», привычную для нескольких поколений воронежцев. Не забудут и о пушистых жителях «Танаиса» — на его территории организуют отдельный беличий парк. Угостить любопытных и общительных зверушек можно будет фундуком, продающимся в автоматах.
Новый стадион «Факел».
На месте Центрального стадиона профсоюзов построят футбольную арену на 25 тысяч мест для болельщиков. На каждой трибуне разместят видеоэкраны, а на фасад стадиона будут проецироваться интерактивные изображения. Для более зрелищных матчей на арене установят генераторы тумана, а комфорт болельщиков обеспечат направленными вентиляторами. В здании стадиона расположатся музей спорта, фудкорты и фан-магазин. Так футбольная арена станет центром притяжения даже в дни без матчей.
Петровская набережная.
Обустройство третьей очереди набережной предполагает появление конгресс-холла, учебного медицинского центра, гостиницы с бизнес-центром и яхт-клуба с заведениями общественного питания. Несмотря на это территория не станет рабочим пространством с офисами и магазинами. Для воронежцев также появятся спортивный комплекс большого и падел-тенниса и физкультурно-оздровительный акватермальный комплекс с несколькими бассейнами, банями, саунами и круглогодичной зоной отдыха.
Воронежский Цирк.
Цирковую площадку Воронежа планируют полностью обновить к 2027 году. Здание сохранит свой архитектурный облик, однако во время работ строители будут использовать современные материалы. На фасаде цирка по всему периметру расположится интерактивный экран. Встречать зрителей на втором этаже будет по-прежнему скульптура циркачу Анатолию Дурову, который начинал свою карьеру в Воронеже.
Для зрителей обустроят зал на 1700 мест с амфитеатром и манежем для представлений, VIP-зону с местами отдыха и отдельным выходом в зрительный зал и буфет. Также полностью обновят отделку внутренних помещений, заменят покрытие манежа и обустроят территорию, прилегающую к зданию.
Для артистов цирка обустроят 22 просторные гримерки и две клоунские. Для животных также создадут необходимые условия — помещения для их содержания, ветеринарный и процедурный кабинеты, изолятор и холодильную камеру для хранения кормов. Также построят одноэтажную пристройку с помещениями для животных, которую уже прозвали «гостиницей для бегемотов».
Улица Карла Маркса.
Единственная пешеходная улица Воронежа начнет преображаться уже в этом году. Сохранив свой исторический дух и приобретя современное звучание, она станет удобнее и уютнее. Любители прогуляться по бульвару смогут провести время в перголе с качелями и скамьями. Для детей недалеко от кинотеатра «Пролетарий» появится новая детская площадка, а существующие видоизменят.
Для художников на обновленной улице Карла Маркса поставят стенды, предназначенные для выставки картин, а для букинистов — навесы, которые спрячут книги от непогоды. В сквере букинистов также разместят качели, книжные шкафы и площадку для чтения, где будут проводить локальные городские мероприятия. Собственная площадка в районе памятника Высоцкому появится и у уличных музыкантов. Неподалеку от нее установят арт-объект «Уши города», позволяющий услышать звуки из разных районов Воронежа.
Набережная парка «Дельфин».
Это место притяжения воронежцев и гостей столицы Черноземья также обновят. Планируется реконструкция участка набережной от самого парка до водолазной школы. В ближайшие четыре года на уже благоустроенной территории появятся новые пространства, которых не хватало посетителям парка. Среди них — пляжные мостики, новый деревянный пирс, зоны для барбекю, бассейны под открытым небом, вейк-парк, ресторан, глэмпинг на воде и площадка для выгула собак. Кроме того, территорию дополнительно озеленят.
Театр оперы и балета.
Общую площадь ведущего театра Воронежа увеличат до 14,2 тысяч кв.м. Наружные стены здания, его фасады и архитектуру интерьеров сохранят в прежнем стиле. Неизменным останется и объем зрительного зала, двухсветное фойе и уникальная акустика театра, однако цветовая гамма интерьеров станет бежево-коричневой. Зрительный зал работы почти не затронут, только изменят расстояние между рядами кресел из-за требований пожарной безопасности.
Основные изменения коснутся сценического пространства. Например, оркестровая яма, вмещающая сейчас примерно полсотни музыкантов, станет больше. Вместимость увеличат до 70 человек. Также сценическую коробку поднимут, а трюм сцены опустят на 6,5 метров. Таким образом, в театре появятся два дополнительных подземных этажа и возможность установки современной механики сцены.
Набережная Авиастроителей.
На уже обновленной части набережной появились пешеходные дорожки, различные площадки, скамейки и другие малые архитектурные формы. В будущем территорию озеленят, построят спортивные и детские площадки, а также обустроят зоны выхода к водохранилищу. На территории набережной появится новое общественное пространство, совмещающее в себе локации патриотической направленности и места для отдыха и занятий спортом. Его центром станет Музей-диорама, а в состав войдет парк Патриотов и располагающийся напротив участок набережной.
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