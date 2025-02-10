Как преобразится Воронеж в будущем

Правая сторона «Танаиса» станет зоной тихого отдыха и прогулок. На территории расположатся детские площадки, амфитеатр, археологическая песочница, резиденция Деда Мороза, комната матери и ребенка и площадка для выгула собак. Кроме того, в каждой из зон установят беседки для отдыха, а по периметру всего соснового массива пройдет тропа здоровья. В парке воссоздадут «Поляну сказок», привычную для нескольких поколений воронежцев. Не забудут и о пушистых жителях «Танаиса» — на его территории организуют отдельный беличий парк. Угостить любопытных и общительных зверушек можно будет фундуком, продающимся в автоматах.